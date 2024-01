Lyon : plus d'un million d'euros pour réaménager le cœur de la Croix-Rousse

La rue du Mail dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon sera piétonnisée au premier semestre 2024.

Parent pauvre des politiques d'urbanisme de la Métropole de Lyon depuis le début du mandat des écologistes, le quartier de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon va être réaménagé à partir de 2024. Concerté en mars et avril 2023, le projet de Voie lyonnaise n°7 qui reliera Rillieux-la-Pape à Feyzin en passant par la Croix-Rousse ne devrait pas voir le jour avant 2026. Mais dès 2024, des travaux de réaménagement seront engagés au niveau de la rue du Mail, au cœur du plateau.

L'accès des riverains et livreurs maintenu

Le plan de circulation du secteur sera modifié, inversant le sens de la rue du Mail depuis la place de la Croix-Rousse jusqu'à la rue Pailleron, ainsi que le sens de la rue Dumenge sur sa portion située entre la rue du Mail et la rue Pavillon. La rue du Mail sera ainsi piétonnisée tout en laissant l'accès aux voitures pour les dessertes locales des nombreux commerces et les riverains puisqu'elle disposera du statut d'"aire piétonne".

Aucun contrôle n'est néanmoins prévu par la Métropole de Lyon sur cet axe très emprunté par de nombreux scooters respectant très aléatoirement les limitations de vitesse. Au niveau de la Petite place de la Croix-Rousse, la rue sera sous le statut de "zone de rencontre". Les véhicules motorisés pourront y circuler librement mais à un vitesse maximale de 20 km/h.

Le trottoir Est de la Petite place sera par ailleurs élargi, des arbres seront plantés et des espaces verts créés. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 1,2 million d'euros. Les travaux débuteront à partir dès ce premier trimestre après une réunion publique d'information.

Lire aussi : A Caluire-et-Cuire, la Voie lyonnaise n°7 pourrait transformer la voie verte

Les objectifs de l'exécutif écologiste sont notamment d'"apaiser le cœur du quartier en limitant le trafic motorisé et le stationnement du cœur de la Croix-Rousse, tout en préservant le réseau de transport en commun et les accès au marché", et de "piétonniser pour favoriser la déambulation piétonne et la vie de quartier", peut-on lire dans le projet de délibération qui sera soumis au vote de l'assemblée plénière le 29 janvier.