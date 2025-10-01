Actualité
Photo d’illustration (Source : SDMIS69)

Une centaine de pompiers mobilisés à Lentilly après une série d'incendies

  • par La Rédaction

    • Deux incendies ont ravagé dans la nuit de mardi à mercredi plusieurs bâtiments agricoles désaffectés à Lentilly, près de Lyon. Une centaine de pompiers ont été mobilisés, sans faire de blessés.

    Nuit agitée à Lentilly, dans l’ouest lyonnais. Vers 1h30 du matin, deux incendies se sont déclarés à quelques kilomètres d’écart dans la commune, mobilisant près d’une centaine de sapeurs-pompiers venus de quinze casernes du Rhône et de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, le premier sinistre a touché des bâtiments agricoles désaffectés, ainsi qu’une habitation inoccupée, chemin de Moiry. Le second, rue de Charpenay, a ravagé un hangar agricole abandonné d’environ 500 m². Au total, plus de 25 engins ont été déployés pour venir à bout des flammes.

    Aucun blessé n’est à déplorer. Si les feux sont désormais maîtrisés, une vingtaine de pompiers restaient encore mobilisés ce matin pour éviter toute reprise. L’origine des incendies reste indéterminée et une enquête a été ouverte.

    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : le tribunal administratif invité à annuler l’arrêté préfectoral

