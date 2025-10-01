Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mercredi

Grâce notamment au vent du nord qui balayera la région lyonnaise ce mercredi 1er octobre, la qualité de l'air à Lyon sera bonne à moyenne.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce mercredi 1er octobre, avec du vent du nord se renforçant, les concentrations de tous les polluants devraient être en baisse et la qualité de l'air devrait à nouveau être qualifiée de moyenne.

Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le boulevard périphérique, la qualité de l'air sera bonne à moyenne, avec des concentrations de dioxyde de soufre en nette baisse.