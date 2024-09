La Sicarex est un institut de recherche appliquée à la vigne et au vin, le bras armé du Beaujolais pour le perfectionnement et l’adaptation des vignes au changement climatique @Antoine Merlet

Les vendanges dans le Beaujolais débutent vendredi 6 septembre. En coulisses, un institut de recherche appliquée à la vigne et au vin, expérimente des leviers d’adaptation et d’atténuation au changement climatique.

C’est un laboratoire à ciel ouvert. Une parcelle d’un hectare et demi à Porte-des-Pierres-Dorées (fusion de Liergues et de Pouilly-le-Monial), dans le sud du Beaujolais. Cette région riche de dix crus et douze appellations, entre la vallée du Rhône et la Bourgogne, expérimente des leviers d’adaptation et d’atténuation au changement climatique. “Les climatosceptiques chez les vignerons, il n’y en a pas beaucoup”, assure Bertrand Chatelet, directeur de la Sicarex, un centre de recherche vitivinicole, sorte de tête chercheuse du beaujolais de demain.

Nouveaux cépages, modification des méthodes de culture, innovations technologiques. La vigne est un marqueur des évolutions climatiques, les vignerons sont aux premières loges. L’enjeu : s’adapter sans changer l’air de famille des vins du Beaujolais.

Dans les vignes, le dérèglement climatique est constaté, vécu et craint au quotidien. Tout le monde, ici, a entendu parler de l’étude ClimA-XXI (“Climat et agriculture au XXIe siècle”) qui prévoit – à partir de projections climatiques du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) – que l’augmentation moyenne de la température annuelle dans le Beaujolais sera de l’ordre de 1,5°C à 1,6°C dans les années 2030 et de 3,3°C à 3,5°C dans les années 2080 par rapport aux années 1970. “De plus, précise Nina Chignac, de la chambre d’agriculture du Rhône, la variabilité interannuelle des températures moyennes annuelles s’accroît entre les années 70 et la fin du XXIe siècle. Une année considérée comme chaude durant les années 1970 (12,3°C à Liergues) est plus fraîche qu’une année considérée comme froide durant les années 2080 (ex : 12,5°C à Liergues).”

Fiche d’identité - Chiffres clés du vignoble beaujolais

‘ 12 067 hectares de vignes sur 85 communes

‘ près de 2 000 domaines viticoles

‘ 9 caves coopératives

‘ 200 opérateurs ayant une activité de négoce

‘ 78 millions de bouteilles produites

‘ 37 % des volumes vendus à l’export

‘ entre 100 et 130 millions de ventes en valeur

‘ de 10 000 à 150 000 euros l’hectare de vigne

Sources : Inter Beaujolais, Safer, LSA, Statista

La Sicarex dispose d’un domaine expérimental de 20 hectares, support d’expérimentations et incubateur d’innovations

@Antoine Merlet