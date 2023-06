Pour "un vrai salaire" : appel à la grève dans l'éducation ce mardi à Lyon

Les principaux syndicats de l'Education nationale appellent à la grève à Lyon ce mardi 13 juin pour soutenir les AESH et les AED.

"Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH et les AED : maintenant !" De nombreux syndicats parmi lesquels, la CGT, Force ouvrière et Solidaires, appellent les personnels de l'éducation national à la grève et à un rassemblement devant le rectorat à midi, pour soutenir les Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et les Assistants d'éducation (AED).

Un grille salariale "obsolète"

Dans un communiqué de presse diffusé dimanche 11 juin, les organisation syndicales indiquent avoir "alerté le ministre Pap Ndiaye (éducation, Ndlr) sur la situation de grande pauvreté dans laquelle sont plongés des milliers d’AESH et d’AED dans ce contexte de forte inflation", déplorant : "La grille salariale des AESH, instaurée par décret en août 2021, est devenue totalement obsolète en moins d’un an."

Selon les syndicats, les trois premiers échelons de cette grille correspondent aujourd'hui à un niveau de rémunération identique au Smic, un tassement qui "supprime l’évolution et la reconnaissance de l’expérience professionnelle pour les AESH". Ils déplorent également la pression à laquelle sont soumis les assistants d'éducation pour leur renouvellements de contrats en cette fin d'année, demandant ainsi "l’application des textes avec des contrats renouvelables 3 ans, un recrutement par le rectorat, et la création d’un cadre d’emploi protecteur au sein de l’Éducation Nationale permettant aux AED de sortir de la précarité".

"Pour dire non à la précarité qui touche l’ensemble des AESH et des AED, nos organisations syndicales appellent tous les personnels à se mettre massivement en grève le 13 juin et à se réunir devant le rectorat de Lyon à midi pour gagner un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH et des conditions de travail dignes pour les AED", concluent les syndicats.

