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Porte-avions Charle de Gaulle

Une entreprise villeurbannaise équipera le porte-avions Charles de Gaulle

  • par Loane Carpano

    • L'entreprise villeurbannaise, Passman, équipera 350 sites militaires en solutions connectées dès la rentrée.

    L'entreprise villeurbannaise de solutions connectées (réseau wifi, téléphonie...) Passman a décroché un contrat pour équiper les bâtiments de l'armée française. Fondée en 1995 par Patrick Layani et Frédéric Levy, l'entreprise devrait en effet équiper 350 sites militaires, dont des logements, des phares, des zones d'exercice, avec ses solutions connectées.

    Selon Lyon Décideurs, l'entreprise devrait également équiper le porte-avions Charles de Gaulle. Un domaine bien loin de ce qu'à l'habitude d'équiper Passman, entreprise spécialisée auprès des hôtels, des campings, des établissements de santé ou encore des magasins.

    Les équipements villeurbannais devraient être déployés dès début septembre.

    Lire aussi : Une société lyonnaise au cœur de la gestion des publics lors la Coupe du monde 2026

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