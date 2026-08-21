Sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pour orages et inondations

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orages ce jeudi. Trois d’entre eux sont en alerte pluie-inondation.

Le temps s'annonce bien mitigé dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 21 août 2026. Si à Lyon, une légère pluie est attendue au cours de la journée Météo France a placé trois départements en vigilance jaune pluie-inondation. Il s’agit de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère. Il faut dire qu’après cinq épisodes caniculaires, les sols asséchés peuvent rapidement déborder lorsque de fortes précipitations s’abattent.

De plus, ce risque provient des potentiels orages violents qui pourraient toucher une grande partie de la région, dont ces trois secteurs. En plus de ces derniers, le Rhône, la Loire, l’Ain et la Savoie sont concernés par une vigilance jaune pour des risques d’orages.

Il faudra donc faire preuve de prudence dans ces départements. À noter que la canicule a complètement disparu de la carte régionale.