Après le succès rencontré lors de l'année 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son engagement cinéma pour l'année 2025.

“Depuis 35 ans que la Région soutient le cinéma, jamais nous n’avons connu autant de succès qu’en 2024", déclare Sophie Rotkopf, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la Culture et au Patrimoine. Avec 22 coproductions cinémas et audiovisuelles portées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'année 2024 aura battu des records.

Un record traduit par un impact économique des tournages en forte croissance, ayant permis de générer plus de 38 millions d'euros, contre 33,7 millions l'an passé : "Les projets que nous soutenons sont vus par des millions de téléspectateurs, notre région est formidablement mise en valeur, et les retombées économiques sont de plus en plus importantes", poursuit Sophie Rotkpof. En moyenne, les œuvres de cinéma auront permis à la région de générer plus de trois fois le montant engagé, tandis que celles audiovisuelles auront permis de multiplier par 30 les sommes investies.

Des films à succès

Une année rythmée de triomphes et de films à succès en Auvergne-Rhône-Alpes. Notamment marquée par la sortie du primé Anatomie d'une chute de Justine Triet, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original et six Césars, dont celui du meilleur film. Mais également par le 9e plus grand succès du cinéma français Un p'tit truc en plus d'Artus, tourné dans le Vercors et la Drôme. Autres films à succès soutenus par la région : La ferme des Bertrand, Louise Violet, ou le récent Vingt-dieux.

Engagement renouvelé

La région a affirmé renouveler son engagement en 2025, dans la filière du cinéma et de l'audiovisuel : "Nous avons pris la décision de ne pas attendre pour renouveler notre soutien à Auvergne-Rhône-Alpes cinéma, à la même hauteur que les années précédentes" , déclare Sophie Rotkopf.

Pour rappel, Auvergne-Rhône-Alpes cinéma dispose d'un fond de coproduction, permettant de participer au financement de douze à quinze films par an, à hauteur de 20 000 euros. La région propose également un soutien à l'écriture et au développement, plafonné à 20 000 euros pour les courts-métrages.

