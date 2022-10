Le capitaine du Villeurbanne Handball, Fabien Chazallet fait le point au micro de "6 Minutes Chrono" sur le début de saison du club.

Positive attitude. Malgré des résultats décevants en ProLigue (2e division), le capitaine du Villeurbanne Handball Fabien Chazellet refuse de paniquer. "C’est un début de saison mitigé, admet-il. Mais il y a eu des bonnes choses qui ont été proposées par l’équipe notamment le premier match contre Dijon. Cette défaite (27-28) ne reflète pas vraiment l’aspect du terrain." Et insister : "Je ne suis pas inquiet. On a joué Sarran qui descend de première division, c’est une grosse équipe de la poule comme Dijon. Pour l’instant, il n’y a pas d’inquiétude."

"Rassurer les troupes"

En tant que capitaine, quelle est la manière de procéder de Fabien Chazallet ? "On a pas mal de nouveaux joueurs cette saison. Le groupe doit se construire un peu, rappelle l'arrière droit âgé de 26 ans. L’objectif en tant que capitaine, c’est de rassurer les troupes pour aller chercher la victoire sur le match suivant. Je fais également le lien avec l’entraîneur pour voir ce qu’on peut améliorer."

Cette saison, le VHA qui s’appuie sur un "groupe qui a plus d’expérience que l’année dernière" vise le maintien. En bon VRP de sa discipline sportive, Fabien Chazallet, lance un appel aux habitant de la Métropole de Lyon. "Le hand est un sport qui propose du spectacle. Ca joue vite, il y a pas mal de buts à l’inverse d’autres sports, indique-t-il. Il y a de l’impact, du contact. C’est un sport complet qui peut plaire aux plus jeunes comme aux plus âgés. On les attend à la salle des Gratte-Ciel".