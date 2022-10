Lyon : n'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver la nuit prochaine

Dans la nuit de samedi 29 au dimanche 30 octobre, les Français basculeront à l'heure d'hiver.

Les Lyonnais pourront dormir une heure de plus la nuit prochaine. À 3 heures du matin dimanche 30 octobre, les pendules reculeront d'une heure pour basculer à 2 heures du matin et passer ainsi à l'heure d'hiver. Désormais, le jour se lèvera plus tôt, mais la nuit tombera plus vite.

Pourquoi change-t-on d'heure ?

La France, ainsi que le reste de l'Union européenne, sont habitués à opérer ce changement d'heure semestriel. Si ce changement d'heure a vu le jour en 1976 en France métropolitaine, c'est dans le but de réaliser des économies d'énergie à la suite du choc pétrolier de 1973. Depuis 1998, explique le site service-public.fr, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars. En mars 2019, les eurodéputés ont voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier. Cette réforme devait prendre effet en 2021. Mais la fin du changement d'heure a ensuite été ajournée par la crise sanitaire de la Covid-19 et un avis défavorable du Conseil européen. Le texte n'a pas été réexaminé à ce jour.