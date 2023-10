Un samedi sans TGV à la gare de Lyon Part Dieu

SNCF Réseau informe les voyageurs que les TGV ne circuleront pas le week-end (du samedi 14 jusqu'à 5h du matin le dimanche 15 octobre) en gare de Lyon Part Dieu, en raison de travaux de modernisation de la ligne Paris-Lyon.

Les voyageurs en train devront faire attention ce week-end, du samedi 14 octobre jusqu'à 5h du matin le dimanche 15 octobre : aucun TGV ne desservira la gare de Lyon Part Dieu. "L’ensemble du plan de transport TGV sera détourné via Lyon Perrache ou Lyon St Exupéry" explique SNCF Réseau.

Selon eux, les billets vendus sur cette période intègrent déjà cette particularité.

Des chantiers de modernisation de la ligne Lyon-Paris

Dans le but d'éviter les saturations aux heures de pointe, SNCF Réseau souhaite améliorer la régularité du trafic et augmenter les capacités de circulation de la ligne. "Après la mise en service de la voie L le 5 juin 2022 (1ère étape du Programme Voie L), il s’agit cette fois de mettre en service les nouveaux aiguillages situés au Nord et au Sud de la Gare de Lyon Part-Dieu. Cette seconde et dernière étape du Programme voie L permettra d’améliorer la régularité des trains en gare de Lyon Part-Dieu et plus largement sur l’étoile Ferroviaire Lyonnaise" explique l'entreprise de transport.

Ce week-end sans aucun TGV à la Part Dieu servira donc à effectuer des "travaux de basculage des installations de signalisation" ainsi que les tests pour leur bonne exploitation.

Pour mémoire, l'étoile ferroviaire lyonnaise (EFL) accueille chaque jour 1200 trains, dont la moitié sont des TGV.