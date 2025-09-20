Actualité
Un samedi d'été à Lyon avec 30 degrés annoncés

  • par Claire Martinez

    • Le soleil et la chaleur dominent à Lyon ce samedi 20 septembre, avant une possible dégradation orageuse attendue demain.

    Aujourd'hui ressemble à une journée d'été. Ce samedi 20 septembre s'annonce ensoleillé. Selon Météo-France, le ciel sera dans l'ensemble dégagé en matinée et après-midi, avec un voile de nuages élevés annoncé en début de soirée.

    Les températures seront estivales, entre 18 et 23 degrés le matin, et jusqu'à 31 pour cet après-midi. Ces températures dépassent les normales saisonnières.

    Du vent et un voile nuageux pour la soirée

    Comme hier, un vent du sud viendra réchauffer les rues lyonnaises. Des rafales, parfois soutenues, seront attendues dans l'après-midi. Dans certaines zones exposées, le vent pourront atteindre jusqu'à 60 km/h en rafales.

    Dès le début de la soirée, le ciel devrait se couvrir légèrement avec l'apparition d'un voile nuageux. Les températures resteront toutefois douces, entre 22 et 23 degrés à 2h du matin.

