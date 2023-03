Un rassemblement contre la loi Darmanin sur l'immigration à Lyon

Un rassemblement contre la loi Darmanin sur l'immigration se tiendra samedi 25 mars à Lyon.

Le collectif de soutien aux réfugiés et migrants de Lyon organise un rassemblement contre la loi Darmanin sur l'immigration samedi 25 mars à 14 h. Le rendez-vous est donné sur la place Bellecour, appuyé par le syndicat Solidaires étudiants, le collectif dénonce le "racisme d'Etat et la xénophobie" de ce texte visant à "contrôler l'immigration", examiné au Sénat à partir du 28 mars.

"Contrôler l'immigration"

La collectif de soutien aux réfugiés et migrants pointe notamment du doigt l'une des mesures visant à créer un titre de séjour "métiers en tension" qui pourrait précariser "encore plus les travailleurs". La caractéristique "en tension variera dans le temps, selon les lieux et dépendra des décisions du préfet", ajoute le collectif.

En vrac, le conditionnement du regroupement familial à un revenu de 1 800 € par mois, la fin de la collégialité dans l'examen des demandes d'asiles ou encore la fin de l'Aide médicale d'Etat, prévue par un amendement voté par les sénateurs en commission, inquiètent le collectif de soutien aux réfugiés et migrants.