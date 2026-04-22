Plus de 40 interpellations dans la Métropole de Lyon après deux opérations de police

Plus de 370 agents ont été mobilisés mi-avril dans l’agglomération lyonnaise lors d’opérations "ville sécurité renforcée". Des dizaines d’interpellations, des contrôles massifs et plusieurs saisies ont été réalisées.

La préfecture du Rhône a, une nouvelle fois, dévoilé le bilan de deux opérations d’envergure menées dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Entre le 9 et le 17 avril, les forces de l’ordre sont intervenues à Saint-Priest, puis à Écully et dans le 9e arrondissement de Lyon, avec des effectifs particulièrement importants.

À Saint-Priest, 153 agents – policiers nationaux, municipaux, douaniers et agents de l’Urssaf – ont contrôlé 417 personnes. Sept individus ont été interpellés, dont deux dans le cadre de la lutte contre un point de deal. Des procédures pour travail dissimulé ont également été engagées et plusieurs véhicules ont été envoyés en fourrière.

Quelques jours plus tard, une seconde opération a mobilisé 220 agents à Écully et Lyon 9e, avec le renfort d’agents TCL et du service d’hygiène. Au total, plus de 1 800 personnes ont été contrôlées. Trente-quatre interpellations ont été réalisées, notamment pour séquestration, proxénétisme, violences dans les transports ou trafic de stupéfiants. Les contrôles ont aussi conduit à des fermetures administratives, des infractions routières et la saisie de plus de 10 000 euros, d’armes à feu et de véhicules.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l’engagement des services mobilisés pour renforcer la sécurité dans l’agglomération.