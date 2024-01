Pollution : la circulation différenciée reconduite dans la métropole de Lyon

Depuis ce lundi 1er janvier, les véhicules Crit’Air 4 n’ont plus le droit de circuler et stationner dans la ZFE de Lyon. (Photo de JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

L'épisode de pollution se poursuit dans le bassin lyonnais. La circulation différenciée est reconduite ce mardi dans la métropole.

La qualité de l'air devrait de nouveau se dégrader ce mardi à Lyon selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui prévoit que la concentration en particules fines dans l'air augmente. Dans le cadre de cet épisode de pollution déclenché vendredi dernier, la circulation différenciée est reconduite ce mardi dans la métropole de Lyon.

Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air "zéro émission moteur", 1 ou 2 sont autorisés à circuler. Selon Atmo, la qualité de l'air devrait s'améliorer mercredi. "L'ensemble de la région devrait être concernée par une perturbation plus active accompagnée de vents permettant la dispersion des polluants et de précipitations permettant le lessivage des particules. Dans ces conditions, la qualité de l'air devrait s'améliorer et être bonne à moyenne sur la quasi totalité de la région", précise l'observatoire de la qualité de l'air.