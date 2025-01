Le conseil municipal de la Ville de Lyon a voté en faveur de la création de la première crèche de plein air, dans le 3e arrondissement. La droite lyonnaise, elle, a affiché son opposition au projet.

La Ville de Lyon aura bientôt sa première crèche de plein air, dans le 3e arrondissement. La livraison est attendue pour l'automne prochain, alors que les travaux devraient prochainement débuter. En conseil municipal, jeudi 23 janvier, le rapport à ce sujet a été adopté par les élus municipaux. Selon les Écologistes, cet "accomplissement important" permettra d'offrir aux enfants un lieu sain grâce à un bâtiment sobre et une végétation qui permettra de limiter la température en cas de fortes chaleurs.

"On change vraiment l’image de la petite enfance auprès du grand public avec ce type d’établissement parce qu’on montre que la pédagogie, l’éveil, l’épanouissement, c’est vraiment ça qui est à la base des métiers de la petite enfance", saluent les Écologistes dans un communiqué. Le coût de la crèche est estimé à 1,35 million d'euros et permettra la création de 20 berceaux. Steven Vasselin, adjoint à la Petite enfance, reconnaissait en conseil municipal que "c'est nettement plus élevé que les premières estimations", rappelant qu'il s'agit néanmoins d'un projet inédit et difficile à évaluer en amont.

"Ce projet s'est transformé en dérive budgétaire"

Malgré cela, ce projet détient "un coût inférieur à celui d'une crèche classique", se défendent les Écologistes, tancés à ce sujet par la droite lyonnaise, qui a voté contre. "Il y a de vives inquiétudes dans notre groupe, pas sur le concept en lui-même. Si l'intention initiale était louable, on se rend compte que ce projet s'est transformé en dérive budgétaire", pointait Romain Billard, conseiller municipal pour le groupe d'opposition Droite, Centre et Indépendants. "Cette crèche coûte moins chère qu'une crèche classique", martelait alors Steven Vasselin.

Deux autres projets de crèches de plein air sont également prévus : dans le 3e arrondissement sur le site de Trarieux et au parc de la Tête d'Or dans le 6e arrondissement. Par ailleurs, l'exécutif écologiste enregistre la construction de 380 places en crèche au cours de leur mandat d'ici 2026, et 650 d'ici 2028.

