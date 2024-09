De septembre à janvier, cent grands-Lyonnais se réuniront une fois par mois afin d’établir un plan d’action pour lutter contre le dérèglement climatique.

Si le territoire n’a pas connu de gros épisodes de chaleur cet été, le dérèglement climatique est bel et bien présent et s’aggrave chaque année. C'est pourquoi la Métropole de Lyon renouvèle sa convention citoyenne pour le climat. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, en annonçait d'ailleurs les grandes lignes le 27 août.

Pour rappel, la Métropole de Lyon est l’un des territoires les plus touchés par le dérèglement climatique. En 2023, 796 personnes sont décédées prématurément à cause de la canicule en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, les prévisions ne sont pas meilleures puisque le Haut Conseil pour le climat envisage une hausse de deux degrés d’ici 2030.

Cent grands Lyonnais sélectionnés

D’un montant de 300 000 euros, la convention métropolitaine pour le climat réunira donc dès ce 13 septembre cent Grands Lyonnais tirés au sort. Ces derniers se réuniront ensuite une fois par mois jusqu'à janvier 2025. Le panel de citoyens a été pensé pour être le plus diversifié possible (âge, situation professionnelle ou familiale). Les sessions de travail seront d'ailleurs assurées par deux agences de concertation et participation. Il s'agit de Planète Citoyenne et Missions publiques. Les élus, quant à eux, ne prendront pas part aux réunions.

Les 5 sessions de travail amèneront à la rédaction d’un avis rendu public en janvier. Celui-ci sera ensuite transmis à Bruno Bernard, puis intégré au nouveau Plan climat-air-énergie territorial 2026-2031 (PCAET). Son vote est prévu lors du conseil métropolitain de juin 2025.

