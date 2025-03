Des test effectués en février dernier ont permis de détecter la présence de plomb et de nickel dans les robinets du groupe scolaire lyonnais Charial (3e).

Ces dernières années, plusieurs écoles lyonnaises ont été contaminées au plomb et au nickel. En 2023, cinq écoles et deux crèches avaient été touchées. Selon le Progrès, de nouvelles non-conformités ont été détectées au sein du groupe scolaire Charial (3e) cette année. D'après les test réalisés en février dernier, l'école disposerait de six points d'eau non-conformes au plomb et au nickel. Parmi les sources concernées, celle du restaurant scolaire est contaminée au nickel, tandis que trois points situés entre les murs de l'école maternelle le sont au plomb.

Selon la Ville de Lyon, la purge serait la seule solution pour un retour à la normale. En attendant, des stickers à l'inscription "je ne bois pas" ont été collés sur les robinets. Des bouteilles d'eau ont également été distribuées aux enfants et au personnel scolaire. La direction de l'établissement à quant à elle annoncé que de nouveaux test seraient réalisés fin mars.

De son côté, la Ville de Lyon poursuit son travail d'investigation quant à la présence de ces polluants dans l'eau. Avec pour objectif de contrôler l'ensemble des établissements scolaires lyonnais, la Ville à pour l'heure testé 85% des écoles et 100% des crèches.

