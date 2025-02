Un nouveau tunnelier présenté sur le chantier du Lyon-Turin

Chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

La société publique franco-italienne TELT, qui supervise le chantier du tunnel de base du projet Lyon-Turin, a présenté jeudi le premier des sept tunneliers attendus, dont l'arrivée marque l'accélération du chantier.

Un mastodonte de 2.300 tonnes pour une puissance de 8.100 kW, 180 mètres de long et plus de 10 mètres de diamètre: le tunnelier, livré par l'allemand Herrenknecht, est en cours d'assemblage à Saint-Julien-Mont-Denis en Savoie.

Sa mission : creuser 9 kilomètres, à raison de 350 mètres par mois en moyenne, dans la galerie nord, "parallèle à celle déjà réalisée par le tunnelier Federica dans la galerie sud, entre Saint-Martin-La-Porte et La Praz", explique TELT.

"Ce qui est attendu, ce sont des vitesses d'avancement raisonnablement entre dix et quinze mètres par jour, voire plus, selon les tronçons, selon les conditions géologiques. Ces vitesses d'avancement sont sensiblement plus élevées que celles en méthode conventionnelle", a expliqué à des journalistes Emmanuel Humbert, directeur construction France chez TELT.

Début prévu après l'été

Les machines ont été construites spécifiquement pour le chantier, redémontées et acheminées sur le site, "pré-assemblées à l'extérieur et maintenant assemblées en souterrain pour démarrer prochainement le creusement", a-t-il expliqué. "Les premiers tours de roue vont intervenir probablement après l'été", a ajouté M. Humbert.

Outre l'engin livré, sur les sept tunneliers destinés à creuser 75% du tunnel de base, quatre ont été validés en usine, et un commandé. Deux tunneliers avaient déjà été utilisés plus tôt, dans les premières phases de travaux.

15 kilomètres déjà creusé

L'excavation du tunnel de base, qui fait la jonction entre la France et l'Italie pour la future liaison ferroviaire Lyon-Turin, a commencé en 2016 et 15,7 km ont déjà été creusés.

Au total, à la date de janvier, 40 km ont été excavés sur les 164 km prévus pour l'ensemble du projet, composé de deux tunnels ferroviaires parallèles, des descenderies et des rameaux de sécurité, selon les données de TELT. Pour ce projet, 11 chantiers sont prévus pour des travaux à ciel ouvert et souterrains, dont quatre chantiers pour l'excavation du tunnel de base.

A l'heure actuelle quelque 2.800 personnes y travaillent, un nombre qui atteindra 4.000 "au plus fort des travaux". La société table sur un achèvement en 2033.

L'Etat français a officiellement choisi fin 2024 le tracé dit "grand gabarit" pour les voies d'accès françaises jusqu'à l'entrée du tunnel transfrontalier qui passe sous le Mont-Cenis.