Un nouveau service d'autopartage s'installe à Lyon

De nouvelles Fiat 500 électriques s'installent dans les rues de Lyon en autopartage.

Vous les avez peut-être remarquées à Lyon ou Villeurbanne, ces petites Fiat 500 électriques siglées d'un logo rose constituent la flotte d'un nouveau service d'autopartage en free-floating (le véhicule peut être loué puis garé sur n'importe quelle place de stationnement) : E+ Share Drivalia.

200 véhicules d'ici 2024

Porté par Drivalia, société de location et de leasing du groupe Crédit Agricole Auto Bank, le service d'autopartage est entièrement électrique. Il vient s'ajouter à Zity (Dacia Spring électrique) et Leo&Go (Peugeot e208, Toyota Yaris hybride et Kangoo électrique), les deux autres services d'autopartage en free-floating. "Nous sommes ravis et fiers de présenter E+Share Drivalia en France, après les très bons résultats obtenus en Italie", explique Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance.

L'entreprise a déployé pour l'instant 50 véhicules à Lyon, Villeurbanne et Vénissieux, puis en déploiera 50 avant la fin du mois d'octobre, étendant le service à Caluire et Bron. D'ici 2024, le service doit progressivement atteindre les 200 véhicules déployés sur la voie publique et s'étendre à d'autres communes de la métropole de Lyon.

0,32 € par minute

Côté tarif, les frais d'inscription s'élèvent à 19,99 €, réduit à 1 € avec l'offre

de lancement valable jusqu'à la fin de l'année. Il est ensuite possible de choisir entre l'abonnement mensuel prépayé, conçu pour ceux qui utilisent le service de manière régulière et qui comprend 120 minutes de mobilité par mois pour 19,99 € (au terme des 120 minutes, le service passe à un coût de 0,32 € par minute).

Une offre à la demande Pay-per-use, sans abonnement mensuel fixe, avec un tarif de 0,32 euro par minute est également disponible. Les deux offres comprennent 30 minutes gratuites pour tous les nouveaux clients jusqu'à la fin de l'année 2023.