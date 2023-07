Lyon : le service d'autopartage Yea ! s'arrête

150 véhicules Yeah et 100 voitures Citiz, exploités par LPA, sont en circulation sur le territoire de la Métropole. (Crédit : DR LPA)

Le service d'autopartage Yea ! a pris fin le 30 juin. Les abonnés sont reportés sur le service Citiz.

Les petites Smart rouges et noir Yea ! ne seront plus qu'un lointain souvenir à Lyon. Le 30 juin, Lyon parc auto (LPA) a mis fin à ce service d'autopartage en free-floating (véhicules garés sur l'espace public) pour se concentrer sur le service Citiz.

Ce dernier ne fonctionne pas en free-floating, il faut ainsi stationner le véhicule emprunté dans la station où on l'a récupéré. Selon LPA, ce service en boucle encourage davantage le changement de mobilités à long terme, le free-floating a Lyon reste assuré par Leo & go et Zity.

Le service Citiz devrait être renforcé, atteignant les 600 véhicules d'ici la fin de l'année. Les abonnés au service Yea ! sont automatiquement reportés sur les véhicules Citiz.