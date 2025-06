Un nouveau pic de chaleur mercredi avant une baisse des températures : à quoi s'attendre à Lyon cette semaine ?

Après un weekend suffoquant, Lyon n'en a pas terminé pour autant avec les chaleurs caniculaires. Un nouveau pic de chaleur est attendu pour la journée de mercredi, avant une baisse des températures dès jeudi.

La canicule va jouer les prolongations à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Pour cette première semaine de l'été il fera de nouveau très chaud ce lundi, avec des températures qui devraient atteindre les 34 degrés à Lyon. Un temps ensoleillé qui devrait être encore un peu plus affirmé pour la journée de mardi avec une chaleur de nouveau étouffante et largement au dessus des normales de saison.

Mais c'est pour la journée de mercredi que le pic de chaleur de la semaine est attendu. Le mercure pourrait s'envoler jusqu'à 37 degrés, soit 10 degrés au dessus des normales, avant l'arrivée d'une dégradation orageuse la nuit suivante.

Une nouvelle canicule dès la semaine prochaine ?

Des orages qui devraient nettement rafraîchir l'atmosphère de la région lyonnaise puisque jeudi, le thermomètre ne dépassera pas les 27 degrés sous une influence océanique et un ciel plus ou moins nuageux. Une baisse des températures qui devraient permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais de souffler et de respirer un peu après quasiment une semaine complète de canicule.

Enfin, la fin de semaine devrait de nouveau être plutôt chaude, mais dans des proportions moindre, avec un thermomètre qui atteindra 31 ou 32 degrés le weekend prochain. Avant un possible nouveau pic caniculaire restant à confirmer pour le début de semaine prochaine.