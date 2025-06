Mouvement de grève TCL : voici à quoi s'attendre ce lundi à Lyon

En raison d'un mouvement de grève prévu ce lundi 23 juin, le réseau de bus TCL connaîtra plusieurs perturbations à Lyon. Voici à quoi s'attendre.

Le début de semaine s'annonce compliqué pour les usagers TCL. En raison d'un mouvement social lié aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires, le réseau de bus TCL connaîtra plusieurs perturbations en ce lundi 23 juin.

Si les lignes de métro, de funiculaires, de tramway, de bus scolaires, ainsi que les lignes de bus : 6, 11, 12, 23, 28, 29, 32, 47, 48, 61, 72, 77, 84, 86, 96, 97, S2, S3, S5, S7, S8, S10, S14, ZI5, GE2, GE4, GE6, R2, T36, 1E, 111, 112, 2EX, 115, 118, 132, 142, 171 fonctionneront normalement, plusieurs lignes de bus ne circuleront pas, ou peu.

Perturbations à noter

Parmi les lignes de bus qui ne circuleront pas dans la Métropole lyonnaise ce lundi, les lignes C1, C5, C7, C9, C11, C15E, C16, C17, C18, C22, C23, 3, 5, 7, 8, 10, 10E, 14, 15E,16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 50, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 81, 88, 89D, 90, 93, 98, S1, S4a, S4b, S9, S11, S15, Zi1, Zi2, Zi3, Zi4, Zi8, N83.

Les bus C2, C3 , C8, C10, C13, C15, C19, C20, C21, C24, C26, 9, 15, 21, 31, 37,52, 63, 68, 80, 85, 87, 89, 95, S6, C6, C12, C14, C25, 2, 33, 54 et 60, effectueront les trajets de 6h30 à 19h30 seulement, à une fréquence allégée. Pour monter à bord de certains bus, il faudra s'armer de patience et attendre plus de 30 min entre chaque passage.

En raison de cette grève, le lancement de la nouvelle ligne C23, permettant de relier Flachet (Villeurbanne) à la Cité Internationale est reporté au mardi 24 juin.

