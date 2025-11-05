Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle belle journée ensoleillée et lumineuse qui attend toute la région lyonnaise ce mercredi 5 novembre 2025.

    Le soleil va de nouveau briller ce mercredi à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise. Pour la deuxième journée de suite la journée sera lumineuse sous un beau soleil, malgré quelques bancs de cirrus du matin au soir.

    Côté températures, il fera plutôt doux, grâce notamment à un vent de sud sensible qui soufflera jusqu'à 50 km/h. Ce matin il fait déjà 12 degrés, contre seulement 4 la veille et le thermomètre grimpera jusqu'à 18 degrés cette après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.

    à lire également
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:28
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Pascal Le Merrer Journées de l'économie
    Unique : trois prix Nobel d'économie à Lyon 07:00
    À Villefranche-sur-Saône, l’usine Blédina fermera ses portes en 2027 04/11/25
    Stérilisation centrale des HCL
    Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest 04/11/25
    d'heure en heure
    Rhône : 146 emplois menacés chez Boehringer Ingelheim, un "démantèlement" pour FO 04/11/25
    Alexandre Vincendet
    Violences urbaines le soir d’Halloween, le maire de Rillieux-la-Pape en appelle à l’État  04/11/25
    Usine Tokai Cobex Vénissieux
    Un capteur de chaleur installé sur l'usine Tokai Cobex à Vénissieux 04/11/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Constructions illicites dans le Rhône : plus de 2 millions d’euros d’astreintes pénales réclamés en 2024 et 2025  04/11/25
    À Lyon, Doucet et ses partenaires actent "l'union de la gauche" pour contrer le "réactionnaire" Aulas 04/11/25
    Centre commercial Part-Dieu
    À Lyon, Westfield La Part-Dieu lance ses animations de Noël dès le 12 novembre 04/11/25
    Métropole de Lyon : un élève tente de mettre fin à ses jours dans son lycée 04/11/25
    protoxyde d'azote
    Protoxyde d’azote : Villeurbanne durcit la réglementation municipale 04/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut