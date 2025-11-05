Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée ensoleillée et lumineuse qui attend toute la région lyonnaise ce mercredi 5 novembre 2025.

Le soleil va de nouveau briller ce mercredi à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise. Pour la deuxième journée de suite la journée sera lumineuse sous un beau soleil, malgré quelques bancs de cirrus du matin au soir.

Côté températures, il fera plutôt doux, grâce notamment à un vent de sud sensible qui soufflera jusqu'à 50 km/h. Ce matin il fait déjà 12 degrés, contre seulement 4 la veille et le thermomètre grimpera jusqu'à 18 degrés cette après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.