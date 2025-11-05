Actualité
Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

  par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce mercredi 5 novembre 2025.

    Le Rhône, la Loire et le Puy-de-Dôme ont été placés en vigilance vent violent par Météo France ce mercredi 5 novembre. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée avec un vent du sud qui pourrait souffler fort du matin au soir.

    A Lyon, les rafales pourraient dépasser les 50km/h.

    A noter également que la Saône à Lyon, est toujours en vigilance crues, bien que son niveau se soit stabilisé depuis quelques jours.

    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible"

