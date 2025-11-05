Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce mercredi 5 novembre 2025.

Le Rhône, la Loire et le Puy-de-Dôme ont été placés en vigilance vent violent par Météo France ce mercredi 5 novembre. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée avec un vent du sud qui pourrait souffler fort du matin au soir.

A Lyon, les rafales pourraient dépasser les 50km/h.

A noter également que la Saône à Lyon, est toujours en vigilance crues, bien que son niveau se soit stabilisé depuis quelques jours.