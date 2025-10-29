Actualité

Orages et vent violent : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour vent violent et orages ce mercredi 29 octobre.

    Ce mercredi s'annonce mouvementé dans le ciel d'une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, Météo France a placé sept départements de la région en vigilance météo. Si la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orages, ils sont également en vigilance vent violent, tout comme le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire et la Haute Loire.

    Enfin, le Rhône est également en vigilance crues tandis que la Drôme et l'Ardèche sont aussi concernés par une vigilance pluie-inondation pour cette journée du mercredi 29 octobre.

