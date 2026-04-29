Orages violents : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été une nouvelle fois placés en vigilance jaune orages ce mercredi 29 avril 2026.

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont de nouveau été placés en vigilance jaune aux orages ce mercredi 29 avril. Pour la deuxième journée de suite, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance météo.

Une vigilance qui sera valable ce matin jusqu'à 10h puis toute l'après-midi de 13h à minuit. Localement les précipitations pourraient être importantes.