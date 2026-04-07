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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi estival à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 7 avril 2026 avec des températures qui atteindront les 26 degrés dans l'après-midi.

    Les conditions estivales s'installent à Lyon et dans la région lyonnaise. Ce mardi 7 avril c'est une journée ensoleillée du matin au soir qui attend la métropole de Lyon avec un ressenti chaud au soleil l'après-midi. Aucun nuage ne devrait venir troubler cette belle journée.

    Côté températures il fait 7 degrés ce matin mais le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+10 degrés) qui devraient se maintenir au moins jusqu'à jeudi à Lyon avant une possible chute des températures.

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