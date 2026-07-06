Lyon : après un refus d’obtempérer sur un deux-roues, un suspecté arrêté à La Duchère

Dimanche soir, deux individus ont refusé d’obtempérer à un contrôle de police dans le quartier de La Duchère (9e arr.) avant que l’un des suspects ne soit finalement interpellé.

Le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, a été animé ce dimanche 5 juillet. Selon nos confrères du Progrès, deux individus circulant sur un deux-roues ont refusé d’obtempérer à un contrôle de police et ont pris la fuite.

Dans leur course, un véhicule des forces de l’ordre a été percuté. L’un des deux suspects a finalement été interpellé aux alentours de 22 h 30. Le véhicule a quant à lui été mis en fourrière.