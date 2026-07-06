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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Près de Lyon : un sexagénaire grièvement blessé par arme blanche lors d'un conflit de voisinnage

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 5 juillet, un sexagénaire de Bron a été transporté en urgence absolue à l'hôpital après avoir été planté au couteau par son voisin.

    Deux sexagénaires ont été transportés à l'hôpital après un conflit de voisinage survenu à Bron, dimanche 5 juillet. Selon le Progrès, les faits se seraient produits sur la voie publique, rue de Solesmes, vers 23 h 20. L'un des deux hommes aurait porté un coup de marteau sur le crâne de son voisin. Suite à cela, le voisin serait parti chercher un couteau et aurait planté le flanc gauche du second sexagénaire.

    Blessée d'une plaie de quinze centimètres de profondeur, la victime a été transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. L'auteur du coup de couteau, blessé par le coup de marteau, à lui aussi été transporté à l'hôpital avant d'être placé en garde à vue.

    Lire aussi : Près de Lyon : un motard de 18 ans décède dans une collision avec une voiture

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