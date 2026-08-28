Les forums des associations font leur rentrée dans les neuf arrondissements de Lyon

De fin août à mi-septembre, les neuf arrondissements de Lyon accueillent leurs traditionnels forums des associations. Environ 1 500 structures seront présentes.

À Lyon, les associations font aussi leur rentrée. Dès ce samedi 28 août et jusqu'au 12 septembre, les neuf arrondissements de la ville organisent leurs forums des associations. Ces rendez-vous permettent aux habitants de rencontrer directement les structures de leur quartier, de découvrir de nouvelles activités ou encore de trouver une association dans laquelle s’engager comme bénévole.

Au total, environ 1 500 associations participeront à ces différentes journées. Elles permettent notamment de pratiquer une activité sportive, de découvrir la culture, de créer du lien social ou de s’engager dans la vie de son quartier. La municipalité indique consacrer environ 75 millions d’euros chaque année au soutien des associations. Elle met également à leur disposition différents équipements et locaux municipaux, notamment des gymnases, des écoles et des locaux situés dans les mairies d’arrondissement.

"Les associations sont essentielles à la vie de notre ville", souligne Agustin Pesche, adjoint au maire délégué aux Jeunesses, à l’Éducation populaire, à la Vie associative et à la Politique de la Ville. "Elles créent du lien, font vivre nos quartiers et contribuent au bien-être de toutes et tous, à tout âge. C’est cette richesse que nous voulons soutenir : la Ville de Lyon continuera d’accompagner les associations dans leurs projets et d’être à l’écoute de leurs besoins, pour leur permettre de poursuivre et de développer leurs actions", réplique-t-il.

Les forums sont organisés directement par les mairies d’arrondissement. Des animations et démonstrations sont également prévues au cours des différentes journées. Pour connaître les horaires exactes de chaque arrondissement, il vous suffit de vous rendre sur le site de la Ville de Lyon.

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