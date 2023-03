Un Lyonnais va parcourir 6 200 km à vélo pour sensibiliser sur le cancer

6 200 km à vélo de Lyon à la Norvège, c'est l'objectif que s'est fixé un jeune lyonnais dans le but de sensibiliser sur le cancer. Il s'élancera ce samedi 25 mars.

Parcourir 6 200 km à vélo, c'est le défi que va relever Thomas Hanscoote, étudiant à l'emlyon. À 22 ans, ce Lyonnais a décidé de rejoindre la Norvège à bicyclette. Pendant près de 70 jours, à compter du samedi 25 à 12h30, Thomas s'élancera en direction du pays situé au bord de la mer du nord, en traversant la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark.

Prévenir des maladies cancéreuses

Si Thomas a décidé de se lancer dans ce périple rocambolesque, c'est dans le but de sensibiliser sur les maladies cancéreuses, lui-même impacté dans sa jeunesse. "Mon papa était atteint d'un cancer des testicules. Aujourd'hui en rémission totale, il a combattu son cancer pendant deux années de douleur entre la vie et la mort", confie le féru de vélo, avant d'ajouter : "il a été miraculé de cette maladie, mais il aurait pu être bien moins touché s’il avait été sensibilisé avant".

"Je veux sensibiliser les jeunes sur la prévention au cancer" Thomas Hanscoote, étudiant à l'emlyon

En France, cette maladie est la première cause de mortalité, avec plus de 400 000 nouveaux malades par an. 160 000 d'entre eux décèdent chaque année. "On a beaucoup de moyens et d'informations à donner aux personnes pour les prévenir de la maladie, entre avoir une hygiène de vie saine et faire des dépistages régulièrement, mais personne ne le fait jamais assez, par honte parfois". À l'aide de partenaires comme le centre de recherche et de lutte contre le cancer de Lyon Léon Bérard, Cheer up, le centre ressource Lyon, ou encore l’association Aida et la ligue contre le cancer, Thomas compte sensibiliser sur la maladie sur les réseaux sociaux tout au long de son voyage. Une cagnotte sera également ouverte pour permettre à ceux qui le souhaitent de faire des dons, et de recevoir un guide de sensibilisation. "Ce guide sera comme un vecteur de sensibilisation de manière à casser les barrières mentales sur le dépistage, donner les clés pour avoir les moyens de se faire dépister, montrer les différents cancers et les incidents sur ces maladies", poursuit l'étudiant en gestion de l'innovation.

Trois mois de préparation intense

Pour parfaire son projet, le Lyonnais a dû préparer son périple bien en amont. Entre la préparation psychologique et physique, le choix de l'itinéraire et du matériel, rien n'a été laissé au hasard. Dans son esprit, le projet était en réflexion depuis plusieurs années, mais il a vraiment pris forme en janvier. "Il y a pas mal de critères qui entrent en jeu, entre les conseils nutritionnels, les conseils sur mon choix d'itinéraire. Je reçois également beaucoup de soutien de la part de ma famille, de mes amis et de mes partenaires". Mais à quelques heures du grand départ, sa plus grande peur reste la solitude. "Je vais être seul sur mon vélo pendant des heures et je pense que ce sera le défi le plus dur à relever", confie le baroudeur.

Avant de prendre la route et les milliers de kilomètres qui l'attendent, le Lyonnais doit participer à une petite course de 8 km à Lyon, au départ du centre Léon Bérard à 10 heures, en direction de la mairie du 9e.