Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux orages ce jeudi 4 septembre 2025.

    L'Ardèche, la Drôme et l'Isère seront placées en vigilance orange pour des orages à partir du début d'après-midi jeudi, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin, qui prévoit notamment des pluies abondantes.

    Dans ces trois départements, de fortes intensités pluvieuses sont attendues avec "20 à 40 mm en moins d'une heure, et jusqu'à 50 à 80 mm en une à trois heures", indique l'organisme météorologique dans son bulletin publié à 6h du matin.

    Météo-France prévoit aussi un "risque de grêle, et de rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h", suivi d'une dissipation des orages en fin d'après-midi. La vigilance orange doit être levée à 18h dans tous les départements concernés, selon l'organisme.

    A noter que si l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance jaune aux orages, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Drôme et l'Ardèche sont également en vigilance jaune pluie-inondation.

    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi

