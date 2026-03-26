Un jeudi froid et humide à Lyon, seulement 8 degrés attendus

C'est un jeudi particulièrement froid qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 26 mars 2026 avec un mercure qui ne dépassera pas les 8 degrés au meilleur de la journée.

L'hiver est de retour à Lyon. Après un début de semaine ensoleillé et printanier, le froid s'installe de nouveau dans la région lyonnaise. Un froid accentué par un vent de nord toujours fort qui soufflera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h.

Le temps restera nuageux du matin au soir avec le déclenchement d'averses sous formes de giboulées. De la neige fondante pourrait même tomber localement dans la région lyonnaise.

Côté températures il fait seulement 3 degrés ce matin et le mercure atteindra 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison (-7 degrés) et un froid qui devrait perdurer jusqu'à la fin de semaine au moins à Lyon.