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Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

Neige-verglas : toute la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance neige-verglas ce jeudi 26 mars 2026 par Météo France. Une partie est également concernée par une vigilance vent violent.

    L'hiver est de retour à Lyon mais également sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des conditions météos qui ont poussé Météo France a placé l'ensemble de la région en vigilance jaune neige-verglas ce jeudi 26 mars 2026. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée alors que des chutes de neiges sont attendues dès les premiers reliefs et qu'elles devraient même être significatives sur les Alpes du Nord.

    A noter également qu'hormis la Haute-Savoie et le Cantal, l'ensemble des autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont également en vigilance jaune vent violent.

    Enfin, les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et le Haute-Savoie, sont tous en vigilance avalanches ce jeudi.

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