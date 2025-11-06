Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Ce jeudi 6 novembre, le soleil alternera avec les nuages à Lyon et dans toute la région lyonnaise, avec des températures toujours douces pour la période.

Après deux belles journées ensoleillées, ce jeudi s'annonce plus nuageux à Lyon. Un voile nuageux souvent épais circulera sur la région lyonnaise en marge d'un front ondulant à l'ouest de la région. Le soleil alternera ainsi tout au long de la journée avec les nuages.

Côté températures, il fait 13 degrés ce jeudi matin et le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés au meilleur de la journée sous un vent du sud légèrement moins fort que la veille. Des valeurs 4 degrés au dessus des normales de saison.