Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance vent violent ce jeudi 6 novembre 2025.

Les journées se suivent et se ressemblent pour certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 6 novembre, trois d'entre eux ont été une nouvelle fois placé en vigilance jaune vent violent. Il s'agit du Rhône, de la Haute-Loire et de l'Isère.

Une vigilance qui sera valable en matinée et en soirée ce jeudi.

A noter également que le Rhône, comme depuis le début de la semaine, est toujours concerné par une vigilance jaune crues, en particulier la Saône à Lyon.