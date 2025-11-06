Actualité
©wirestock

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance vent violent ce jeudi 6 novembre 2025.

    Les journées se suivent et se ressemblent pour certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 6 novembre, trois d'entre eux ont été une nouvelle fois placé en vigilance jaune vent violent. Il s'agit du Rhône, de la Haute-Loire et de l'Isère.

    Une vigilance qui sera valable en matinée et en soirée ce jeudi.

    A noter également que le Rhône, comme depuis le début de la semaine, est toujours concerné par une vigilance jaune crues, en particulier la Saône à Lyon.

    à lire également
    Incendie à Saint-Priest : un jeune homme grièvement brûlé, dix familles relogées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie à Saint-Priest : un jeune homme grièvement brûlé, dix familles relogées 08:33
    Près de Lyon : un homme découvre des lingots d'or dans son jardin 08:08
    Les supporters du PSG interdits de déplacement à Lyon dimanche 07:44
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:26
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Jacques Auffeves, secrétaire général adjoint de l’Union syndicale des retraités CGT du Rhône, est l’invité de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.
    "Pas de retraite en dessous du SMIC" : la CGT hausse le ton à Lyon 07:00
    Municipales à Lyon : opération com' à la Vogue des marrons pour Jean-Michel Aulas 05/11/25
    Dormir sous les étoiles, c'est possible dans l'Ain ? 05/11/25
    Caluire-et-Cuire : neuf personnes relogées après un incendie d'immeuble 05/11/25
    Shopping bijoux dans les boutiques lyonnaises 05/11/25
    Isère :  La CMA et la CCI prolongent leur partenariat au service des entrepreneurs locaux  05/11/25
    gérald darmanin
    Gérald Darmanin en visite à Lyon ce jeudi et vendredi 05/11/25
    TCL, Vélo v, Citiz gratuits pendant trois mois pour les nouveaux usagers lyonnais 05/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut