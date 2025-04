Un jeudi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

C'est une nouvelle journée maussade qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi 24 avril 2025 avec des nuages pouvant donner lieu à des ondées.

La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon. Ce jeudi 24 avril, les nuages alterneront avec quelques éclaircies, avec la possibilité de faibles ondées jusqu'en milieu d'après-midi. Un temps relativement gris qui devrait laisser place à de belles éclaircies en fin de journée.

Côté températures, il fait 8 degrés ce jeudi matin et le mercure grimpera jusqu'à 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Et des températures qui devraient augmenter dès demain et pour les prochains jours à Lyon.