Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce jeudi

La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce jeudi 24 avril 2025 à Lyon, avec des concentrations de polluants en légère baisse.

On respire plutôt pas mal à Lyon ces derniers jours. Et ce jeudi 24 avril devrait se poursuivre dans la même dynamique. Les conditions météo, avec la pluie associée à un fort vent du nord dans tout le bassin lyonnais, devraient maintenir une qualité de l'air moyenne à bonne dans toute la métropole de Lyon.

Selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, hormis autour du boulevard périphérique, de la M6 et de la M7, la qualité de l'air sera bonne dans la métropole de Lyon. Les concentrations d'ozone et de dioxyde d'azote seront moyenne tandis que les particules fines et le dioxyde de soufre se trouvent en faible quantité dans l'air lyonnais.