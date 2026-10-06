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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi chaud et lumineux à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

  • par LR

    • C'est de nouveau une belle journée ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 6 octobre 2026.

    Pour ce deuxième jour de la semaine, le soleil et la chaleur s'installe à Lyon. Ce mardi 6 octobre restera bien lumineux avec quelques cirrus remontant du sud au cours de la journée.

    Côtés températures il fait 12 degrés ce mardi matin mais le mercure atteindra les 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison mais une chaleur qui devrait prendre fin dès demain à Lyon.

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