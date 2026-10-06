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Orages violents : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages violents ce mardi 6 octobre 2026.

    Les orages sont de retour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un nouvel épisode pluvio-orageux qui arrive sur le sud-est de la France. Ce mardi 6 octobre 2026, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance jaune aux orages.

    Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Ces deux départements seront en vigilance à partir de 17h ce mardi. Ce sont les deux seuls départements d'Auvergne-Rhône-Alpes concernés par une vigilance météo ce mardi.

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