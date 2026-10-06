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Vallée de l'Arve

Qualité de l'air : l'Institut Ecocitoyen lance à Passy un rendez-vous mensuel

  • par Paul Terra

    • Des conférences ouvertes à tous sur l'air de la vallée de l'Arve, chaque 1er mardi du mois à Passy. Lancement le 6 octobre avec Christine Piot, chercheuse.

    Sujet toujours sensible dans la vallée de l’Arve, la qualité de l’air sera au coeur du nouveau rendez-vous que propose l'Institut Ecocitoyen du Pays du Mont-Blanc. “Les Mardis de l’institut” se tiendront tous les mois, au Mountain Store de Passy, pour évoquer cette thématique. La première conférence de ce cycle sera donnée par Christine Piot, enseignante-chercheuse au laboratoire EDYTEM de l'Université Savoie Mont Blanc, spécialiste de la pollution atmosphérique.

    Malgré des années de mobilisation des pouvoirs publiques pour améliorer la qualité de l’air, la pollution reste un sujet prégnant dans la vallée de l’Arve. Certaines spécificités rendant la problématique difficile à résoudre. La géographie y est pour beaucoup  avec un territoire encaissée entre les massifs. La vallée forme une cuvette où les polluants s'accumulent en particulier l'hiver. Lors des épisodes d'inversion thermique, une couche d'air froid reste piégée au fond de la vallée, empêchant la dispersion des particules fines.

    À cette configuration naturelle s'ajoutent les activités humaines comme le chauffage au bois, les activités industrielles concentrées en fond de vallée. Le trafic routier dense est aussi pointé du doigt. C'est dans ce contexte que l'Institut Ecocitoyen propose des conférences scientifiques destinées au grand public. Les participants pourront y découvrir les enjeux de la qualité de l'air, les travaux menés localement et échanger directement avec les chercheuses et chercheurs qui étudient ces questions sur le territoire.

    Créé sous forme associative, l'Institut Ecocitoyen de Recherche et d'Action Environnementale du Pays du Mont-Blanc s'est donné pour mission de développer et de partager une connaissance scientifique indépendante. Sur son site internet, il propose une cartographie participative des sites où des pollutions ont été constatées.

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