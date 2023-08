Un exposition sur Wes Anderson au musée Cinéma et miniature de Lyon

Musée Miniature et Cinéma

Le musée Cinéma et miniature de Lyon devrait accueillir une exposition dédiée aux films de Wes Anderson.

Le musée cinéma et miniature situé dans le Vieux-Lyon prépare une exposition dédié au réalisateur Wes Anderson, ont appris nos confrères de BFM Lyon. Dirigé par Julien Dumont, le premier musée privé de Lyon proposera un espace permanent sur les plus grands longs-métrages du réalisateurs de Moonrise Kingdom à The Grand Budapest Hotel.

Wes Anderson à Lyon pour l'inauguration ?

L'exposition devrait ouvrir ses portes au deuxième étage du musée et sera montée en partenariat avec Wes Anderson. Julien Dumont espère par ailleurs pouvoir accueillir l'homme derrière Asteroid City pour l'inauguration.

Lire aussi : Lyon: les décors de Wes Anderson investissent le musée des miniatures

A noter que le musée renferme depuis 2015 le Grand Budapest Hotel miniaturisé issu du film éponyme, ainsi que beaucoup d'autres décors miniatures ayant servi à la réalisation de Fantasic Mr Fox.

Une exposition dédiée à l'artiste Drew Struzan, dessinateur des affiches de Star Wars ou encore Harry Potter a également ouvert ses portes le 6 juin dernier. L'occasion de découvrir le travail d'une star de l'ombre de Hollywood.

Lire aussi : Star Wars, Indiana Jones… une exposition des affiches de films cultes de Drew Struzan à Lyon