3 000 dépistages réalisés au centre Le Griffon à Lyon : "un effort remarquable"

En visite à Lyon, le ministre de la Santé, Aurelien Rousseau aborde les mesures de prévention au sein du Centre de Santé Sexuelle d’Approche Communautaire (CSSAC) "Le Griffon".

Nommé il y a un peu plus d’une semaine, Aurelien Rousseau, le ministre de la Santé et de la Prévention s'est rendu à Lyon jeudi 3 août pour aborder, notamment, la santé sexuelle. Cette visite était l'occasion pour le ministre de montrer son soutien aux personnels du Centre de Santé Sexuelle d’Approche Communautaire (CSSAC) "Le Griffon", dans le 1er arrondissement de Lyon.

Chaque année, en France, près de 5 000 personnes contractent le VIH selon Santé Publique France. C'est dans un but de prévention que le CSSAC a été créé à Lyon. Il accompagne également les personnes des communautés LGBTQI+ et travailleuses du sexe. Ce centre a notamment permis 3 015 dépistages entre septembre 2022 et juillet 2023, 300 consultations spécialisées, que ce soit en psychologie, en sexologie, en addictologie, en proctologie, gynécologie et parcours trans. À l'aide d'une technologie efficace, le centre donne les résultats en 90 minutes à 24 heures.

"Ce projet a réussi à convaincre auprès des administrations notamment des coalitions avec la métropole, la mairie de Lyon, l'Agence régionale de santé (ARS) et l'Etat. On a mis en place un dispositif de l'article 51 justement pour pouvoir expérimenter des projets comme ceux-là. Même s'il y a encore des sujets où l'on pourrait aller plus loin", se réjouit le ministre.

L'article 51, est un dispositif permettant l'expérimentation de nouvelles organisations qui contribuent à améliorer le parcours des usagers, l’efficience du système de santé, l’accès aux prises en charge et la pertinence de la prescription des produits de santé.

Un engagement porté sur la prévention

Le ministre de la Santé fait de la prévention son fer de lance. "Le champ de la prévention est primordial. Aujourd'hui, dépister tôt, on sait le prendre encore en charge et atténuer radicalement les impacts de ces pathologies. Le repérage et le dépistage passent aussi en partenariat avec l'Education nationale", précise Aurélien Rousseau. Avant de poursuivre, "on a face à nous de très beaux défis, dont une thérapie qui est un anticorps monoclonal qui va permettre de faire baisser drastiquement les cas de bronchiolite. Et cet anticorps doit être injecté sur des nourrissons avant la première saison hivernale. Ce n'est pas évident pour des parents d'accepter ça, mais ça peut nous permettre d'éviter à l'enfant d'avoir la bronchiolite", appuie le ministre.

Le ministre salue notamment des efforts remarquables de la part des membres du projet de la CSSAC, et croit que la santé publique peut être améliorée à l'aide d'une prévention plus poussée, et ce, dès le plus jeune âge. "En 5e, la grande campagne de vaccination contre les papillomavirus (HPV) permet de prévenir les cancers en particulier du col de l'utérus plus tard dans sa vie, mais on sait que 4 000 cancers par an peuvent être évités. Ce n'est pas évident non plus de faire vacciner un enfant qui est en 5e pour un risque futur, mais on sait que ce vaccin est efficace", conclut le ministre. La campagne de vaccination sera lancée dans les collèges pour les élèves de 5e dès la rentrée scolaire 2023.