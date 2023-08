XV de France : trois Lyonnais dans l'équipe de départ pour affronter l’Écosse 

À plus d’un mois du match contre la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde en France, les hommes de Galthié avec les Lyonnais Baptiste Couilloud, Ethan Dumortier et Demba Bamba vont aller défier les Écossais samedi 5 août.

Place enfin au match de préparation après les longues semaines d’entraînements. Le XV de France va disputer, samedi 5 août (16h15) à Murrayfield, face à l’Écosse, le tout premier de ses quatre matchs de préparation avant le début de la plus grande compétition du monde. Fabien Galthié et son staff ont décidé de faire tourner l’effectif et de laisser les habituels cadres aux repos. Le Lyonnais Baptiste Couilloud va donc débuter et sera accompagné de son coéquipier l’ailier Ethan Dumortier qui devra confirmer après son excellent Tournoi des 6 nations (deux essais). (MaJ 04/08/23) À leurs côtés on retrouvera un troisième lyonnais sur la ligne de départ, le pilier Demba Bamba. Ils auront à cœur d’intégrer le groupe définitif de 33 dévoilé qui sera dévoilé le 21 août.

🇫🇷💥𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀



👊 La composition du #XVdeFrance pour notre premier match de préparation face à l'Écosse à Murrayfield ! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



📺 Rendez-vous samedi à 16h15 sur @TF1 #UnisPourUnRêve #NeFaisonsXV pic.twitter.com/iL1K6AmArk — France Rugby (@FranceRugby) August 3, 2023

Cretin doit prouver et Taofifenua doit attendre

Sur le banc, le joueur du LOU Dylan Cretin (20 sélections) aura la volonté de prouver à son entraîneur qu’il est un élément indispensable de l'équipe pour les prochaines échéances. Malheureusement, le XV de France a aussi annoncé la blessure du lyonnais Romain Taofifenua pour une durée de trois semaines. Une course contre la montre s’engage pour lui afin de revenir à temps avant le premier match face à la Nouvelle-Zélande.

Après le match en terre écossaise, le XV de France recevra à son tour la même équipe le 12 août prochain. Dans la foulée, les hommes de Galthié recevront les Fidji (19 août) avant de terminer ses matchs de préparations le 27 août face à l’Australie.

Lire aussi : Un "Village Rugby" place Bellecour pour la Coupe du monde à Lyon