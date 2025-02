Suite au recours déposé par une vingtaine de parents d'élèves lyonnais demandant l'annulation du programme d'éducation sexuelle, la CGT Educ'action 69 réagit. Le syndicat dénonce des "idées venant dénier les droits des personnes LGBT."

Le 21 février dernier, un dépôt d'un recours demandant l'annulation du programme d'éducation sexuelle avait été déposé par une vingtaine de parents d'élève, portés par l'association Juriste pour l'Enfance. Dans celui-ci, les intéressés demandaient notamment à l'Etat de s'en tenir à un enseignement "neutre" sur "la biologie, la physiologie, l’anatomie de la différence des sexes, les maladies sexuellement transmissibles, les questions relatives à la contraception, les mécanismes de la procréation, la grossesse, l’accouchement, la prévention des risques et les interdits."

En réponse à ce recours le syndicat CGT Educ'action 69 dénonce des idées venant dénier les droits des personnes transsexuelles et homosexuelles : "Faire passer pour neutre le fait de ne pas parler ni de transidentité ni d’homosexualité, c’est nier la diversité et l’existence des personnes concernées", affirme Néo Gaulier, membre du comité de direction de la CGT Educ'action 69. Il poursuit : "Le rôle de l’éducation nationale, c’est de favoriser l’apprentissage du vivre ensemble et de cette diversité."

"Les équipes pédagogiques savent s'adapter"

Alors que dans son recours Juriste pour l'enfance dénonce également un "non-respect des stades de développement psycho-affectif", mettant en danger l'enfant au niveau psychique et physique, Néo Gaulier rappelle : "Les équipes pédagogiques connaissent leur classe et savent s’adapter, à leur niveau, à leurs âges, à leur connaissances." Il ajoute : "Toutes ces interventions seront faites sous la supervision de professionnels de l’éducation nationale, dont c’est le travail de s’adapter et de réagir."

Le syndicat rappelle également qu'il est "nécessaire" que les parents ne soient pas tenus au courant du contenu des cours. La plupart des violences et abus se produisant dans le cercle familial. Une décision qui avait également été vivement critiquée dans le recours.

Un programme qui "ne va pas très loin"

Selon la CGT Educ'action 69 le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle serait tout de même insatisfaisant sur certains points. Le syndicat déplore un programme trop peu poussé, notamment sur la questions des droits des personnes LGBT : "l’EVARS tel qu’il a été voté/édité dans sa dernière version ne va pas très loin, notamment dans la défense des droits des personnes homosexuelles, trans, LGBT en général, ou même dans l’éducation à la sexualité", indique Noé Gaulier.

"Il est aussi important que l’apprentissage du consentement et du respect de chacun dès le plus jeune âge soit abordé", conclut-il.

Lire aussi :