Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours placés en vigilance canicule

Ce mercredi 19 août, dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule.

Un dernier effort avant le retour à la normale. Ce mercredi 19 août marque le dernier pic de chaleur de la cinquième canicule de l'été 2026. Il fera plus de 36 degrés à Lyon et dans de nombreux endroits de la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a maintenu dix départements en vigilance canicule.

Le Rhône, l'Isère, l’Ain, la Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance jaune canicule. Point positif : la Drôme et l'Ardèche ne sont plus placés en vigilance orange.

"Fin de l'épisode caniculaire", annonce Météo France. Il faut souligner que seul le quart sud-est du pays est encore en vigilance pour la journée de mercredi.