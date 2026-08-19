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Illustration d’un épisode caniculaire à Lyon. @LC

Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours placés en vigilance canicule

  • par Corentin Lucas

    • Ce mercredi 19 août, dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule.

    Un dernier effort avant le retour à la normale. Ce mercredi 19 août marque le dernier pic de chaleur de la cinquième canicule de l'été 2026. Il fera plus de 36 degrés à Lyon et dans de nombreux endroits de la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a maintenu dix départements en vigilance canicule.

    Le Rhône, l'Isère, l’Ain, la Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance jaune canicule. Point positif : la Drôme et l'Ardèche ne sont plus placés en vigilance orange.

    "Fin de l'épisode caniculaire", annonce Météo France. Il faut souligner que seul le quart sud-est du pays est encore en vigilance pour la journée de mercredi.

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