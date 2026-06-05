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La Saône en crue à Lyon, mi novembre 2023. (Photo N.C – Lyon Capitale)

Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • Un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune crues ce vendredi 5 juin 2026 par Météo France.

    Un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes est une nouvelle fois en vigilance ce vendredi 5 juin 2026. Il s'agit de l'Isère, placé en vigilance jaune crues pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend. L'Isère grenobloise est concernée par la vigilance.

    Après les vigilances orages et pluie qui ont concerné une partie de la région cette semaine, l'Isère est le seul département de toute la France à être concerné par une vigilance météo.

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