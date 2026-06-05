Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Le soleil de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 21 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée lumineuse mais plutôt fraiche pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 5 juin 2026.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le soleil est de retour à Lyon. Au lendemain d'une journée particulièrement pluvieuse, le soleil alternera avec quelques nuages tout au long de la journée.

    Côté températures il fait seulement 10 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison et une fraicheur qui devrait se maintenir encore quelques jours à Lyon.

    à lire également
    Guillaume Charvet
    Des interfaces cerveau-machine qui redonnent le mouvement aux patients paralysés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Le soleil de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 21 degrés attendus 07:14
    Guillaume Charvet
    Des interfaces cerveau-machine qui redonnent le mouvement aux patients paralysés 07:00
    Altaprofits dévoile son baromètre de l’épargne en France et en régions 2026 04/06/26
    école lyon périscolaire
    À Villeurbanne, des familles lancent une pétition pour prévenir les violences dans le périscolaire 04/06/26
    Salwa Philipert
    Mâcon : les agents de l'État sensibilisés au handicap au travail 04/06/26
    d'heure en heure
    Une adolescente du Puy-en-Velay disparaît : elle pourrait se trouver autour de Lyon 04/06/26
    La région Auvergne-Rhône-Alpes produit près de 22 % de l'électricité nationale 04/06/26
    Usage détourné du protoxyde d’azote : une pratique à risques © ARS
    Saône-et-Loire : le préfet encadre le protoxyde d'azote jusqu'à fin octobre 04/06/26
    Rhône : cette pizzeria de Millery fermée en urgence après un contrôle d’hygiène 04/06/26
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 juin 04/06/26
    La circulation des trains fortement perturbée en gare de Lyon Perrache durant deux week-ends en juin 04/06/26
    Villeurbanne : la 4e édition du salon de la césure et de l'orientation aura lieu le 24 juin 04/06/26
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    De 33 à 17 degrés à Lyon : à quelle météo s’attendre en fin de semaine ? 04/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut