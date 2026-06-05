Le soleil de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 21 degrés attendus

C'est une journée lumineuse mais plutôt fraiche pour la saison qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 5 juin 2026.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le soleil est de retour à Lyon. Au lendemain d'une journée particulièrement pluvieuse, le soleil alternera avec quelques nuages tout au long de la journée.

Côté températures il fait seulement 10 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison et une fraicheur qui devrait se maintenir encore quelques jours à Lyon.