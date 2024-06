Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

L'Isère a été placé en vigilance jaune pour un risque de crues ce mardi.

Au lendemain d'une journée où plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes avaient été placés en vigilance pour un risque de crues, Météo France et Vigicrues ont placé l'Isère en vigilance jaune pour crues ce mardi. C'est le seul département de la région à être concerné par cette vigilance.

"Un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux" explique Vigicrues. A Grenoble, l'Isère est en vigilance jaune mais son pic a été atteint à midi lundi. Son niveau devrait rester stable ce mardi tout en restant plus haut que la normale.